Endesa s'alia amb Electromaps per incorporar a l'aplicació les seves més de 6.200 punts de recarrega

MADRID 7 març (EUROPA PRESS) -

Endesa ha signat un acord d'interoperabilitat amb Electromaps per incorporar en aquesta aplicació, que unifica l'accés a punts de càrrega de vehicles elèctrics públics en tota Europa, els més de 6.200 que té l'elèctrica instal·lats per tota Espanya.

A través d'aquesta col·laboració, els usuaris d'Electromaps podran accedir a una xarxa de càrrega encara més àmplia, facilitant la localització i l'ús dels carregadors d'Endesa directament des de l'aplicació, segons han informat aquest divendres en un comunicat conjunt.

Endesa va indicar que la incorporació de la seva xarxa de recarrega, una de les més grans d'Espanya, en l'ecosistema d'Electromaps, "enforteix el compromís d'ambdues empreses de proporcionar una infraestructura més accessible i eficaç al país".

Amb aquesta col·laboració, Electromaps oferirà accés a un total de 25.000 carregadors en tota Espanya, consolidant-se com la plataforma per a ús de la xarxa de recarrega més àmplia del país.

El director de Mobilitat Elèctrica d'Endesa, Daniel Ortiz, va assenyalar que l'objectiu de la companyia és "sempre posar a l'usuari en el centre i, en mobilitat elèctrica, la seva màxima ha estat facilitar-li el camí en aquesta transició de la seva mobilitat i facilitar-li l'accés a la recarrega".

Referent a això, va destacar que la visibilitat que proporciona Electromaps ajuda a l'elèctrica "a aconseguir encara més aquest objectiu".

Per la seva banda, Xavier Cañadell, cofundador d'Electromaps, va afirmar que la missió de l'aplicació és oferir als usuaris de vehicles elèctrics "una experiència de càrrega fluïda i accessible" i que l'aliança amb Endesa reforça el compromís de "ampliar i millorar la infraestructura de càrrega a Espanya, ajudant a impulsar la mobilitat elèctrica al país".

En l'actualitat, el grup dirigit per José Bogas compta amb més de 6.200 punts de recarrega desplegats per tota la geografia espanyola, dels quals més del 40% són de tecnologia ràpida o ultrarrápida, tant en entorn urbà com de carretera.

A més, l'energètica compta amb més de 2.100 punts de recarrega en construcció o pendents de diferents tràmits administratius.

Tots els carregadors instal·lats per Endesa d'accés públic estan alimentats amb energia neta al 100%, procedent de fonts renovables amb garanties d'origen.