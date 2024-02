Endesa retalla un 71% els seus guanys al 2023, fins a 742 milions, per impacte de laude del gas i l''impuestazo'

MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

Endesa va obtenir un benefici net de 742 milions d'euros al 2023, la qual cosa representa una caiguda del 71% pel que fa als guanys de 2.541 milions d'euros de l'exercici anterior, per la menor presència d'extraordinaris, ja que al 2022 el grup va registrar les plusvàlues de la venda parcial del seu negoci de mobilitat elèctrica a la seva matriu Enel, així com l'impacte del gravamen especial del Govern central a les energètiques i els efectes extraordinaris en el negoci del gas, amb el laudo arbitral en contra per un contracte de subministrament amb Qatar.

Sense tenir en compte els extraordinaris, el benefici net ordinari del grup va ser de 951 milions d'euros l'any passat, amb un descens del 60% davant els 2.398 milions d'euros del 2022, va informar la companyia.

L'empresa va destacar que 2023 va estar marcat per efectes totalment extraordinaris que han impactat en la companyia, especialment en el negoci del gas i de caràcter regulatori, com han estat els efectes de la minoració de preus (clawback) o l'impost de l'1,2% sobre els ingressos liberalitzats per valor d'uns 208 milions d'euros per al grup.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup en 2023 va ascendir a 3.777 milions d'euros, amb un descens del 32% enfront dels 5.565 milions d'un any abans pels impactes extraordinaris en el negoci del gas -amb 450 milions pel laudo arbitral sobre un contracte de subministrament de gas- i provisions per a digitalització de 165 milions d'euros. En termes comparables va ser de 4.392 milions d'euros, un 18% menys.

Mentre, els ingressos de l'elèctrica dirigida per José Vogues van caure un 23% en el conjunt de l'any, fins als 25.459 milions d'euros.