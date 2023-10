Endesa retalla un 36% el benefici al setembre, fins els 1.059 milions, per menors plusvàlues i l''impuestazo'

Confirma que té encaminats els seus objectius financers per a l'exercici



MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa va obtenir un benefici net de 1.059 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, la qual cosa presenta una caiguda del 35,9% pel que fa als 1.651 milions d'euros del mateix període de l'any passat per la menor presència d'extraordinaris, ja que l'exercici passat el grup va registrar les plusvàlues de la venda parcial del seu negoci de mobilitat elèctrica a la seva matriu Enel, i l'impacte del gravamen especial del Govern central a les energètiques, va informar la companyia.

Sense tenir en compte els extraordinaris, el benefici net ordinari de l'energètica dirigida per José Vogues hauria caigut un 27,9% entre gener i setembre pel que fa a el mateix període de 2022, fins els 1.059 milions d'euros.

El benefici net ordinari en aquest període es va veure impactat per la caiguda del resultat brut d'explotació (Ebitda) i, en major mesura, per unes majors amortitzacions, derivades del major nivell inversor; uns majors costos financers, sobretot com a conseqüència de la pujada de tipus d'interès; i per una major taxa fiscal afectada pel gravamen extraordinari aprovat en 2022.

En concret, l'Ebitda de la companyia a tancament de setembre es va situar en els 3.353 milions d'euros, un 9,6% inferior a fa un any i un 3% menys en termes comparables.

208 MILIONS PER L'IMPOST

Endesa va indicar que el seu Ebitda es va veure afectat per la sentència favorable registrada en 2022 sobre el finançament del bo social per 152 milions i pel pagament en aquest exercici 2023 de l'impost extraordinari sobre les vendes per valor de 208 milions, la qual cosa situa l'epígraf d'estructura i ajustos en -364 milions.

Amb aquests resultats, l'energètica va indicar que té encaminats els objectius financers per a l'exercici, que passen per un Ebitda d'entre 4.400-4.700 milions i un benefici net d'entre 1.400-1.500 milions d'euros, abonant un dividend per acció a l'entorn d'1 euros.

Per la seva banda, els ingressos de l'elèctrica en aquests nou primers mesos de 2023 van sofrir un descens del 22%, fins a situar-se en els 19.211 milions d'euros.

Mentre, la inversió es va elevar un 2% entre gener i setembre, en termes interanuals, fins als 1.509 milions d'euros. El 76% es va destinar a xarxes i renovables.

Pel que fa a les renovables, el grup té operatius 9.300 megavats (MW) de potència renovable (hidroelèctrica, solar i eòlica) en la Península, 800 MW més respecte a fa un any.