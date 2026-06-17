Endesa renova el seu suport a l'equip Dynamics de la UPC de Manresa (Barcelona)

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Endesa ha renovat el seu suport a l'equip Dynamics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Manresa (Barcelona) per "consolidar el seu projecte de mobilitat elèctrica a la Formula Student", informa en un comunicat aquest dimecres.
La col·laboració permetrà acompanyar l'equip en el desenvolupament de la segona generació del seu monoplaça elèctric, que han batejat com DYN-10.
L'equip està format per estudiants d'enginyeria del centre universitari, que dissenyen, fabriquen des de zero i fan competir el vehicle cada temporada a la Formula Student.
El projecte "combina innovació tècnica, gestió de recursos, treball en equip, sostenibilitat i competició internacional", i ofereix als estudiants un entorn real d'aprenentatge aplicat.
Aquest projecte s'emmarca en la relació de "llarga trajectòria" entre Endesa i la UPC, amb col·laboracions estratègiques en formació i recerca.