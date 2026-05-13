Endesa renova el seu suport al Concurs Internacional de Castell de Focs Artificials de Tarragona

TARRAGONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Endesa ha renovat el seu suport al Concurs Internacional de Castell de Focs Artificials de Tarragona 2026, que se celebrarà de l'1 al 4 de juliol, reforçant la seva implicació en la neteja del litoral després de l'espectacle, en coordinació amb la Fundació Onada, i en la proposta inclusiva d'exhibició de drons adreçada especialment a persones amb diversitat funcional.
El 30 de juny tindrà lloc l'exhibició de drons, una proposta visual que complementa l'espectacle pirotècnic i que permet acostar la celebració a persones amb sensibilitat acústica o altres necessitats específiques, amb la qual Endesa i l'Ajuntament de Tarragona contribueixen a "consolidar una cultura més accessible i integradora".
A més a més, durant el concurs, Endesa tindrà presència a dos espais de la ciutat: un estand a la rambla Nova, davant el Teatre Tarragona, i un altre a la zona d'accés a la platja del Miracle.