Endesa renova la línia elèctrica de Tossa de Mar (Girona) per millorar la qualitat del servei

GIRONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Endesa ha renovat la línia elèctrica de Tossa de Mar (Girona) amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat del subministrament a 766 clients del municipi, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró (Girona), informa en un comunicat aquest dilluns.
Els treballs han suposat una inversió de 139.000 euros i han consistit en la substitució d'una línia subterrània de mitja tensió a 25 kV de 480 metres de longitud.
El nou cablejat també és subterrani i compta amb 600 metres de longitud, i la connexió de servei és "més robusta i resistent", i suposa un reforç de tota la xarxa de distribució de la zona.
Durant els treballs es va instal·lar un grup electrogen de gran potència per garantir el subministrament de mitja tensió als centres de transformació afectats.
L'objectiu de l'empresa és absorbir puntes de demanda i el consum de nous clients, a més de reforçar l'increment de la demanda previst amb l'electrificació de la demanda.