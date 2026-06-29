Endesa renova una línia elèctrica al barri de Rocafonda de Mataró (Barcelona)

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
Endesa ha finalitzat els treballs de reforma i millora tecnològica d'una línia elèctrica soterrada al barri de Rocafonda de Mataró (Barcelona) amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 4.715 clients, informa en un comunicat aquest dilluns.
Els treballs han suposat una inversió de 130.000 euros, aportats íntegrament per la companyia, amb la finalitat de modernitzar les infraestructures i deixar-les preparades per poder absorbir una càrrega més gran i, així, impulsar l'electrificació de la demanda.
L'operativa ha consistit a estendre 300 metres de cablejat subterrani de mitja tensió a 25 kV pel carrer Colòmbia, el passeig Rocafonda i les avingudes Perú i Amèrica que substitueixen l'antiga infraestructura, que ja havia acabat la seva vida útil.