Endesa renova cablejat subterrani de mitja tensió al centre de Balaguer (Lleida)

LLEIDA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa, a través de la seva filial E-distribución, ha renovat cablejat subterrani de mitja tensió al centre de Balaguer (Lleida) en una actuació de "manteniment preventiu i modernització de la xarxa".
Els treballs han consistit en la substitució de dos trams de línia subterrània a 25 kilovolts, un de 150 metres i un altre de 200, i beneficien a uns 3.300 clients, ha informat aquest dilluns la companyia elèctrica en un comunicat.
Aquest canvi ha permès ampliar la secció de 70 mil·límetres quadrats d'alumini per una de 240 mil·límetres quadrats per "augmentar amb escreix" la capacitat de transport d'energia de la línia.