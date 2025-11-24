Publicat 24/11/2025 11:49

Endesa renova 250 suports de fusta a les línies elèctriques del Bages i el Moianès (Barcelona)

Nous suports preparats per ser col·locats al terme municipal d'Avinyó (Barcelona)
BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa està renovant prop de 250 suports de fusta de 12 línies elèctriques de mitja tensió, principalment a les comarques del Bages i el Moianès (Barcelona), uns treballs que suposen una inversió per a la companyia de 200.000 euros, informa aquest dilluns en un comunicat.

Fins ara s'han substituït un centenar de suports per reforçar la seguretat i fiabilitat del subministrament a 20 municipis: 10 del Bages (Avinyó, Calders, Cardona, Gaià, Mura, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Súria i Talamanca) i 6 del Moianès (Castellterçol, l'Estany, Moià, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló).

A aquests s'hi sumen 5 suports a municipis del Solsonès, el Berguedà i el Lluçanès (Clariana de Cardener, Navès, Montmajor, Oristà i Sant Feliu Sasserra) que se situen a zones limítrofes amb el Bages i el Moianès i que alimenten clients de totes dues comarques.

