Endesa regularà el cabal del riu Noguera Pallaresa (Lleida) per facilitar-ne la neteja

LLEIDA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Endesa, a través de la seva filial de renovables EGPE, regularà aquest diumenge el cabal del riu Noguera Pallaresa (Lleida) per facilitar les tasques de neteja als més de 200 voluntaris que cada any se sumen a la Iniciativa Rius, informa en un comunicat aquest divendres.
Es tracta d'un projecte coorganitzat amb l'Associació Esportiva Pallars (AEPallars) i el parc natural de l'Alt Pirineu per conscienciar la ciutadania i mitigar l'impacte sobre la flora i la fauna derivat de la mala gestió dels residus abocats en hàbitats d'interès comunitari, com els rius.
Aquesta és la 14a edició d'unes jornades que ja van començar aquest dimarts i en la qual, ara com ara, més de 400 alumnes ja han iniciat la neteja de trams de riu prop de les seves poblacions, com Sort, Rialp, Llavorsí, Esterri, Tírvia i Ribera de Cardós.
Les seves tasques no es limiten a la recollida de residus, sinó que també inclouen el registre de camp per identificar la tipologia de les deixalles, amb tallers en què diversos experts els expliquen com fer una recollida selectiva adequada.
En l'última edició (2024), es van retirar un total de 1.650 quilos de residus de diferents tipus: 800 quilos de restes (generalment plàstics i envasos contaminats), 350 quilos de fusta, 300 quilos de ferralla, 100 quilos de neumàtic, 50 quilos de vidre, 30 quilos de fibrociment i 20 quilos de runa.