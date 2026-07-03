Endesa regularà el cabal de la Noguera Pallaresa durant la 48a Diada dels Raiers

LLEIDA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Endesa, a través de la divisió d'energies renovables EGPE, adaptarà l'activitat de les seves instal·lacions hidroelèctriques per regular el cabal del riu de la Noguera Pallaresa i facilitar així les condicions per a la 48a Diada dels Raiers a la Pobla de Segur (Lleida), informa en un comunicat aquest divendres.
Ho farà aquest diumenge, adaptant el turbinat de les centrals de la Torrassa i de Llavorsí, amb l'objectiu de mantenir el cabal del riu al voltant de 31 metres cúbics per segon entre les 10 i 14 hores.
La col·laboració d'Endesa amb la diada, en la qual els raiers baixen pel riu amb una embarcació de fusta, s'emmarca en una estratègia de col·laboració amb administracions i organismes per contribuir al desenvolupament social, cultural i turístic.