Endesa regula el cabal del Segre per al IX Descens Popular en piragua

LLEIDA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Endesa col·labora amb el IX Descens Popular en piragua, que uneix Torres de Segre i la Granja d'Escarp (Lleida) i aquest diumenge regularà el cabal del riu Segre, informa en un comunicat aquest divendres.
La companyia preveu augmentar el turbinat de la central hidroelèctrica de Camarasa per incrementar la sortida d'aigua de la presa de Lleida i que el cabal sigui de 22 metres cúbics per segon a les 2.
A partir de les 12 hores, es tornarà al cabal ecològic, de manera que el riu tindrà "òptimes condicions" per poder fer el descens.
El descens començarà a la part baixa de la presa de Torres de Segre i el recorregut continua per Aitona, Seròs (Lleida) i, opcionalment, la Granja d'Escarp.
Està previst habilitar punts d'observació al llarg del recorregut, que Endesa ha explicat que presenta una dificultat baixa de navegació.