Endesa reformarà la xarxa elèctrica de Terrassa (Barcelona) per millorar la qualitat del servei

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Endesa posarà en marxa aquest novembre uns treballs de reforma i millora tecnològica de la xarxa elèctrica de baixa tensió a Terrassa (Barcelona) per integrar-les millor a l'entorn urbà i incrementar la qualitat i continuïtat del servei als clients, informa en un comunicat aquest dimecres.
Les obres, que es duran a terme amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, suposen una inversió de 100.000 euros, aportats íntegrament per la companyia.
De moment, s'ha començat a retirar part del cablejat aeri, que se substitueix per un cable que es grapa a la façana dels immobles, de manera que "es redueix l'impacte visual i es guanya en estètica i especialment en seguretat".