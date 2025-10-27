Endesa reforma tecnològicament una subestació de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha enllestit la reforma i millora tecnològica d'una de les principals subestacions de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) per incrementar la qualitat i continuïtat del subministrament elèctric de 48.000 clients repartits entre la capital del Garraf i els municipis de Canyelles, Cubelles, Sitges i Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Les obres han suposat una inversió de 278.000 euros, aportats íntegrament per la companyia, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'operativa va començar el passat mes de març i ha consistit en la substitució d'un dels transformadors de la infraestructura, de 30 megavoltamperes de potència, que ja havia acabat la seva vida útil, i també s'ha renovat l'aparellatge elèctric associat.