Endesa reforma part de la xarxa elèctrica de la vall de Camprodon (Girona) per 250.000 euros

GIRONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha invertit 250.000 euros en les obres de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitja tensió de la companyia a la vall de Camprodon (Girona), amb l'objectiu d'incrementar la qualitat del servei elèctric dels 1.700 clients que concentra Camprodon i Molló, ha informat en un comunicat aquest dimarts.
Les obres, que està previst que finalitzin aquesta setmana, van comportar primer la instal·lació d'una nova connexió a Camprodon per reforçar el servei, seguida de la construcció d'una nova línia subterrània per enllaçar dues infraestructures de distribució, creant una anella elèctrica que permetrà tenir una via alternativa de subministrament davant qualsevol incidència.
Part de les obres han necessitat l'ajuda d'un helicòpter, per estendre un cable entre les dues ribes del riu Ter i connectar elèctricament cada costat.