Endesa reforma part de la xarxa elèctrica de 5 barris de Girona per millorar el subministrament

GIRONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Endesa treballa en la reforma tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitja tensió de 5 barris de Girona amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament de gairebé 11.000 clients.
Les obres han suposat una inversió de 362.000 euros, aportats íntegrament per la companyia, informa aquest dimarts en un comunicat.
Les actuacions s'han dut a terme als barris del Mercadal, Carme i Vista Alegre, la Devesa, el Pla de Palau-Sant Pau (Eixample nord) i Pedret.
Les obres han substituït les línies elèctriques enterrades de mitja tensió que ja havien acabat la seva vida útil per unes de noves d'última generació, i la reforma integral de centres de transformació.
A més, en alguns casos, també s'ha duplicat la tensió del cablejat (passant dels 11 als 25 kV) per aconseguir una xarxa més robusta i que porti més energia.