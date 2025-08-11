Endesa reforma i millora la xarxa de baixa tensió d'un carrer a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha acabat els treballs de reforma i millora tecnològica de la xarxa de baixa tensió del carrer Viladecavalls de Terrassa (Barcelona), informa en un comunicat aquest dilluns.
Les obres han tingut com a objectiu integrar millor la xarxa a l'entorn urbà i millorar la seva qualitat i continuïtat, i han suposat una inversió de 9.000 euros.
S'ha retirat tot el cablejat convencional, que anava d'un costat a l'altre del carrer, així com els suports que hi havia a les parets i un pal de fusta en la vorera, i s'han substituït per 140 metres de cables d'última generació grapats als immobles.