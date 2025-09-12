Endesa reforma una línia elèctrica de Sabadell (Barcelona) per millorar la qualitat del servei

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha enllestit la reforma d'una nova línia elèctrica de mitja tensió a Sabadell (Barcelona) per incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament, especialment per a més de 5.000 clients del barri d'Hostafrancs de la localitat.
Les obres han suposat una inversió superior als 46.000 euros, aportats íntegrament per la companyia, informa en un comunicat aquest divendres.
Les obres, que formen part del Pla d'Inversions d'Endesa al Vallès Occidental (Barcelona), ha consistit en la substitució del cablejat subterrani d'una xarxa de 25kV ja existent, però que havia acabat la seva vida útil, per una nova de 160 metres de longitud.