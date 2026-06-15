Endesa reforça la xarxa elèctrica de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) per 250.000 euros

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Endesa ha executat diverses actuacions de renovació i millora de la xarxa elèctrica subterrània de mitja tensió a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), amb una inversió de més de 250.000 euros.
Aquestes obres, que inclouen la instal·lació de dues anelles elèctriques i substitució del cablejat subterrani, tenen l'objectiu de reforçar la qualitat del subministrament, i garantir-ne així la continuïtat i seguretat, informa la companyia aquest dilluns en un comunicat.
També ha xifrat en 2.000 persones els beneficiaris de les actuacions, que possibiliten que en el cas d'una incidència d'una de les línies principals de la localitat, el servei als clients d'Endesa es pugui efectuar per línies alternatives.