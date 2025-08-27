Endesa reforça tecnològicament la xarxa elèctrica de Sabadell (Barcelona) per millorar el servei

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha acabat recentment els treballs de millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitja tensió de Sabadell (Barcelona) amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a gairebé 3.000 clients.
Les obres han suposat una inversió de 80.000 euros, segons ha informat aquest dimecres la companyia elèctrica en un comunicat.
L'operativa, que ha finalitzat aquest mateix mes, ha consistit a estendre un nou tram de línia subterrània d'última generació a 25 quilowatts, de prop de mig quilòmetre de longitud.
Aquesta estesa de cablejat ha possibilitat el tancament del que es diu una anella elèctrica, és a dir, enllaçar infraestructures distants --en aquest cas, dos centres de transformació diferents--, de manera que, en cas d'una incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives.
Això repercuteix en una reducció del temps de reposició del subministrament i en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessària cap interrupció del servei.