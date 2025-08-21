Endesa reforça tecnològicament una línia elèctrica a Blanes (Girona) per millorar el servei

GIRONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha acabat els treballs de reforma tecnològica d'una línia elèctrica de mitja tensió a Blanes (Girona) amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del servei.
La millora beneficiarà a més de 30.000 clients d'aquest municipi, així com de Lloret de Mar (Girona), segons ha informat aquest dijous la companyia en un comunicat.
Les obres suposen una inversió de 125.000 euros i incrementen la digitalització de les infraestructures perquè siguin més robustes i resilientes de cara a nous reptes, com el creixement turístic i els usos energètics del futur.