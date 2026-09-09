Endesa reforça la seva xarxa elèctrica a Girona amb una nova connexió entre la Selva i el Gironès

GIRONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Endesa preveu connectar les comarques de la Selva i el Gironès (Girona) a través de la construcció d'una nova línia de mitja tensió al municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa (Girona) que enllaçarà amb una altra línia ja existent a Vilobí d'Onyar (Girona).
L'obres suposaran una inversió de més de 300.000 euros, i beneficiaran els gairebé 1.900 clients d'Endesa a totes dues comarques, informa en un comunicat aquest dimecres.
La connexió entre les dues línies permetrà crear un anell elèctric, que en cas d'una incidència en una de les comarques permet a Endesa continuar donant servei als clients afectats a través d'una via alternativa.
L'actuació s'emmarca en el Projecte Ter, que compta amb un pressupost de 10 milions d'euros per, en un termini de dos anys, ampliar, reforçar i millorar tecnològicament les infraestructures energètiques a les comarques de la Garrotxa, el Gironès i la Selva.
Endesa ha explicat que, tot i que les obres es duran a terme únicament al municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa, també beneficiaran Anglès, Aiguaviva i Bescanó (Girona).