Endesa reforça la seva presència a Sabadell (Barcelona) amb un tercer Punt Endesa

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
La companyia energètica Endesa ha inaugurat a Sabadell (Barcelona) un nou Punt Endesa, el nou concepte de botiga pensat per aportar més proximitat i personalització en l'atenció als clients.
Situat al número 408 de l'avinguda Barberà, el nou establiment s'afegeix als altres dos punts d'atenció comercial amb els quals compta Endesa al municipi, segons ha explicat aquest dilluns la companyia en un comunicat.
Els espais Punt Endesa estan pensats per atendre les diferents necessitats energètiques dels clients, i donar un assessorament especialitzat, "des d'una experiència d'atenció al client renovada".