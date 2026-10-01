Endesa reforça el servei elèctric a sis municipis de l'Alt i el Baix Camp (Tarragona)

TARRAGONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha començat les obres de reforma i millora tecnològica de la xarxa elèctrica de mitja tensió a Alcover (Tarragona), amb una inversió de 500.000 euros aportada íntegrament per l'empresa, i que beneficiaran els municipis del Milà, Mont-ral i Valls (Alt Camp) i l'Albiol i la Selva del Camp (Baix Camp), que també depenen de la mateixa infraestructura.
Les obres, que s'allargaran fins al febrer de l'any vinent, inclouen la instal·lació de 4 trams de xarxa subterrània per enllaçar diferents centres de transformació, la qual cosa permetrà crear un anell elèctric que en cas d'una incidència possibilitarà a Endesa continuar donant servei als seus clients per una via alternativa, ha informat en un comunicat aquest dijous.
Endesa també preveu la reforma tecnològica de dos centres de transformació i la substitució de dos més, que comptaran amb prestacions noves com el telecomandament perquè la companyia pugui maniobrar i controlar la xarxa a distància.