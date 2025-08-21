Endesa reforça amb noves línies subterrànies la xarxa del polígon de Santpedor (Barcelona)

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa està desplegant dues noves línies subterrànies al polígon industrial de Santa Anna II de Santpedor (Barcelona) per "reforçar la xarxa elèctrica de la zona i millorar la qualitat del subministrament".
Les noves instal·lacions permetran a les empreses del polígon tenir una alimentació alternativa en cas d'incidència o manteniment en el servei, segons ha informat aquest dijous la companyia en un comunicat.
En concret, s'estan estenent 320 metres de nou cablejat subterrani de mitja tensió d'alumini a 25 quilowatts i de 240 mil·límetres quadrats (mm2), una secció superior a l'anterior (de 150 mm2) que permetrà esponjar la xarxa.
A més, també es millorarà la seguretat de la instal·lació, ja que se substituiran les cabines aèries per unes encapsulades amb un gas de característiques especialment aïllants.
Finalment, el centre de mesura quedarà "telecontrolat" en instal·lar uns dispositius d'actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del centre de control de la companyia.