Endesa redueix un 4% el seu benefici a juny, fins als 879 milions, per menors extraordinaris

Reafirma els seus objectius per al conjunt de l'any



MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa va registrar un benefici net de 879 milions d'euros en el primer semestre de l'any, la qual cosa representa un 4% menys pel que fa a el mateix període de l'exercici passat, en el qual va sumar plusvàlues per la venda del 51% del seu negoci de mobilitat elèctrica a la seva matriu Enel, va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Sense tenir en compte els extraordinaris, el benefici net ordinari de l'energètica dirigida per José Bogas hauria crescut un 19,8% en el semestre pel que fa al mateix període de 2022.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) de l'elèctrica va créixer un 13,2% en el període de gener a juny d'aquest any, fins als 2.476 milions d'euros.

Per la seva banda, els ingressos d'Endesa en aquests sis primers mesos de l'exercici van caure un 11,6%, situant-se al tancament del període en els 13.121 milions d'euros.

Endesa assoleix així la primera meitat de l'any reconfirmant els seus principals objectius financers per a l'exercici, que passen per un Ebitda d'entre 4.400-4.700 milions i un benefici net d'entre 1.400-1.500 milions d'euros, abonant un dividend per acció a l'entorn d'un euro.

Aquests resultats es van registrar en un context de mercat en el qual continua el camí de normalització respecte a l'any anterior, marcat per la crisi energètica després de l'esclat de la guerra a Ucraïna.

Així, el preu mitjà del mercat ibèric d'electricitat es va situar en el període en els 88 euros megavat/hora (MWh), un 57% menys que en el primer semestre de 2022. Una reducció similar a la qual ha registrat tant el preu mitjà del gas en l'índex TTF (44,6 euros MWh, un 55% menys) com en la referència ibèrica PVB (42 euros MWh, el 55% menys).

A més, en el primer semestre de l'any la demanda d'electricitat dels clients d'Endesa en la Península es va reduir un 3,8%, fonamentalment pel menor consum del sector serveis i el residencial.