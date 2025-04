Endesa recupera el subministrament elèctric per al 90% de Catalunya

MADRID 29 abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha recuperat el subministrament de 9,54 milions dels seus clients aquest dimarts a les 08.00 hores, prop del 90% dels que gestiona la seva filial e-distribución a Aragó, Catalunya, Andalusia i part d'Extremadura, les seves zones de distribució, ha informat l'elèctrica a X.

Per la seva banda, els clients de les Balears i les Canàries, on la filial d'Endesa també gestiona l'activitat de distribució, no es van veure afectats per l'apagada que al llarg de dilluns va afectar la península Ibèrica.

Dilluns a les 12.33 hores i durant cinc segons van desaparèixer "sobtadament" 15 gigawatts (GW) de la xarxa elèctrica, l'equivalent al 60% de l'energia que s'estava consumint en aquell moment, segons va informar dilluns al vespre en una compareixença el president del Govern central, Pedro Sánchez, la qual va provocar una apagada massiva que va deixar sense llum la península Ibèrica durant bona part del dia.

En una declaració a La Moncloa després de la reunió del Consell de Seguretat Nacional, Sánchez no va poder concretar què la va provocar. En tot cas, va subratllar que "s'estan analitzant totes les causes potencials, sense descartar cap hipòtesi".

La causa de l'apagada "és quelcom que els especialistes encara no han pogut determinar, però ho faran", va afegir Sánchez, en apuntar que les institucions de l'Estat competents i tots els operadors privats treballen de manera coordinada "per saber què ha passat".