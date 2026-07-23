Endesa preveu destinar 1,4 milions a reforçar la xarxa d'Esplugues de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Endesa s'ha reunit amb representants de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) per presentar un pla d'inversions superior a 1,4 milions d'euros per reforçar la xarxa del municipi, informa en un comunicat aquest dijous.
La trobada ha permès posar en comú l'estat de la xarxa, revisar les incidències registrades en les últimes setmanes i compartir la planificació de les actuacions.
El pla contempla actuacions de mitja tensió i baixa tensió, a més de la renovació i modernització de centres de transformació i nous projectes destinats a la interconnexió entre infraestructures.
En els últims mesos, Endesa ja ha substituït el cablejat a diversos carrers del municipi, ha reformat quatre centres de transformació, ha instal·lat cinc quadres de baixa tensió i ha executat una nova sortida de xarxa.
A més a més, està prevista la renovació de diversos trams de cablejat subterrani de baixa tensió, i està previst construir una nova línia subterrània i renovar nous trams de cablejat.