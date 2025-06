Endesa premia l'escola Josep Masclans pel seu projecte de sostenibilitat

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

L'escola Josep Masclans, de Vallbona d'Anoia (Barcelona), ha guanyat l'edició 2024-25 del concurs Endesa Educa Digital, impulsat per la Fundació Endesa, per un projecte audiovisual d'alumnes de tercer i quart de Primària per fomentar l'energia neta i la sostenibilitat.

En un comunicat aquest dimecres, la companyia ha explicat que tots els estudiants han rebut un diploma i que el guardó, valorat en 2.000 euros, es destinarà a millorar la infraestructura elèctrica del centre, on també ha organitzat una experiència científica i interactiva a l'aula guiada per un expert.

Des del seu llançament el 2019, Endesa Educa Digital ha format sobre el camp de l'energia i el seu ús responsable més de 10.000 alumnes catalans, repartits en 153 escoles.