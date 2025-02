Endesa oferirà descomptes i assessorament a 130 botigues de Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

Endesa i l'Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) han signat un conveni de col·laboració per proporcionar descomptes i assessorament energètic als 130 establiments associats del municipi, ha informat la companyia en un comunicat aquest divendres.

L'acord té com a objectiu ajudar a reduir la despesa energètica dels establiments i autònoms, tant als negocis com a casa seva: "No només se'n podran beneficiar els 130 establiments associats, sinó tothom qui forma part d'aquestes botigues", ha assegurat Endesa.

La companyia oferirà descomptes "exclusius" en les factures de llum i gas, a més de serveis de reparació i manteniment: els socis de l'associació i els seus treballadors tindran un descompte del 2% en la tarifa de gas durant el primer any i d'un 2% addicional en el cas de la factura de llum, i també hi ha la possibilitat de beneficiar-se d'una reducció del 10% en les reparacions.