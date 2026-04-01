Endesa modernitza les instal·lacions de Deebsa a tres municipis de Barcelona

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
Endesa està duent a terme un projecte de modernització de les instal·lacions de la seva filial Deebsa per reforçar el servei a Castellfollit del Boix, Rajadell i Fonollosa (Barcelona), informa en un comunicat aquest dimecres.
L'actuació inclou la construcció de dos punts de maniobra telecontrolats i la reforma de quatre centres de transformació amb l'última tecnologia, "més fiable i segura".
Aquesta renovació permet incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament, reduir el temps d'interrupció en cas d'avaria i reforçar la seguretat i fiabilitat de la xarxa.
A més a més, "la modernització de les instal·lacions facilita una gestió més eficient de la xarxa", millora les condicions de treball i deixa les infraestructures més preparades per respondre en cas d'incidència.
El projecte s'emmarca en la iniciativa d'Endesa de modernitzar la seva xarxa de distribució al Bages (Barcelona).