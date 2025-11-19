Endesa millora la xarxa de Puigcerdà (Girona) renovant una línia subterrània de mitja tensió

GIRONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha iniciat una actuació de millora a la xarxa elèctrica de mitja tensió de Puigcerdà (Girona), amb la renovació de diversos trams d'una línia subterrània.
L'objectiu és "reforçar la resiliència global de la xarxa, augmentar la seva capacitat de distribució i la qualitat del servei" tant a la capital de la Cerdanya com al municipi veí de Llívia, informa en un comunicat aquest dimecres.
En total, se substituiran 310 metres de cable d'alumini per un de nou de secció més gran, la qual cosa permetrà incrementar la capacitat de transport d'energia.