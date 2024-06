Endesa, l'APCE i el sector energètic dialoguen sobre com connectar la xarxa als carregadors de vehicles

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Endesa i l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) han celebrat una jornada de diàleg obert amb representants del sector energètic per parlar sobre els procediments i tràmits per poder connectar nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la xarxa.

En un comunicat aquest dimarts, Endesa ha explicat que la jornada "ha servit per obtenir coneixements, compartir experiències" i aclarir conceptes.

Hi han intervingut el responsable de Projectes i Permisos a Catalunya d'E-distribución, Ángel Ródenas; el secretari general tècnic de l'APCE, Josep Donés, i el director general de l'entitat, Marc Torrent.

Durant la trobada s'han abordat les principals novetats en matèria regulatòria que afecten el Codi Tècnic d'Edificació (CTE) i s'han resolt dubtes sobre el funcionament de la infraestructura elèctrica.

Endesa i l'APCE tenen previst organitzar dues sessions tècniques per tractar les actuacions i obligacions de les distribuïdores elèctriques en el procés de connexió de nous subministraments, que se celebraran a Tarragona el 8 d'octubre i a Lleida el 16 d'octubre.