Endesa inverteix 900.000 euros per digitalitzar la seva xarxa a Montcada i Reixac (Barcelona)

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
Endesa invertirà 900.000 euros fins al 2027 per reforçar i millorar tecnològicament la seva xarxa elèctrica a Montcada i Reixac (Barcelona), amb l'objectiu de modernitzar les infraestructures elèctriques i preparar-les per absorbir més càrrega i impulsar l'electrificació de la demanda d'energia, informa aquest dimarts en un comunicat.
En total, es duran a terme 13 actuacions: 5 a la xarxa de mitja tensió i que suposaran la instal·lació d'1,3 quilòmetres de noves línies i 8 a la de mitja baixa tensió, amb 1,4 quilòmetres de cablejat.
També preveu la digitalització i millora dels centres de transformació, entre d'altres, per automatitzar processos o impulsar el control i maniobres des de la distància, la qual cosa permet reduir el temps d'afectació als clients en el cas d'una incidència.