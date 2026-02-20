Endesa inverteix 750.000 euros per millorar la xarxa elèctrica de Llançà (Girona)

GIRONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Endesa invertirà 750.000 euros en les obres de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de Llançà (Girona) amb l'objectiu de millorar i incrementar la qualitat i continuïtat del subministrament a 1.200 clients d'aquest municipi de l'Alt Empordà.
Els treballs permetran modernitzar les infraestructures i deixar-les preparades per absorbir una càrrega més gran i impulsar l'electrificació de la demanda, informa la companyia en un comunicat aquest divendres.
L'operativa comprèn l'estesa d'una nova línia subterrània de mitja tensió a 25 kV (de 4,5 quilòmetres de longitud) que discorre pels carrers Pompeu Fabra, Guillem de Berguedà i Tramuntana, a la zona de Grifeu, per enllaçar tres centres de transformació que fins ara estaven aïllats entre si.