Endesa inverteix 740.000 euros en la renovació de la xarxa de mitjana tensió d'Igualada (Barcelona)

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Endesa està invertint 740.000 euros en la renovació i modernització de la xarxa elèctrica de mitjana tensió d'Igualada (Barcelona), segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
L'objectiu és "millorar la qualitat del subministrament, augmentar la resiliència de les seves instal·lacions i adaptar-les a les necessitats actuals i futures".
Les actuacions s'estan executant de forma gradual en diversos punts de la ciutat i inclouen la renovació de cablejat subterrani de mitjana tensió, per la qual cosa es preveu obrir més de 3,4 quilòmetres de rases a diversos carrers.
L'avinguda Barcelona concentrarà una part important de les millores, sobretot a partir de setembre, amb la renovació de gairebé 1,5 quilòmetres de cablejat i la reubicació d'un centre de transformació.
Així, s'augmentarà la capacitat de transport de les línies i es deixaran preparades per si fos necessari ampliar el servei i absorbir puntes de demanda concretes, així com el consum de nous clients que puguin existir en un futur.