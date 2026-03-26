26/03/2026 15:38

Endesa inverteix 400.000 euros a reformar la xarxa de Coma-ruga (Tarragona)

Treballs al carrer Migjorn de Coma-ruga
TARRAGONA 26 març (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalitzat els treballs de reforç de les infraestructures de la xarxa elèctrica en Coma-ruga (Tarragona), que han suposat una inversió de 400.000 euros destinats a millorar la qualitat del servei i reduir l'impacte visual a la zona i que beneficiaran més de 17.000 clients.

Segons ha informat la companyia aquest dijous en un comunicat, l'operativa ha consistit en el desmantellament de dues torres metàl·liques, dos pals de formigó i 2.280 metres de cablejat aeri al carrer Migjorn amb l'objectiu d'alliberar espai públic i eliminar barreres arquitectòniques.

Els treballs, que es van començar a planificar el passat mes de setembre per no interferir amb la temporada turística, inclouen el desmuntatge de quatre suports de 16 metres d'altura, 56 aïlladors i un interruptor-seccionador.

La companyia preveu que les obres concloguin "com més aviat millor", incloent l'asfaltat definitiu i la pintura vial.

La reforma ha permès la creació de les denominades "anelles elèctriques", un sistema que enllaça infraestructures distants perquè, en cas d'incidència, es pugui subministrar energia per vies alternatives.

Contingut patrocinat