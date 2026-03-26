Endesa inverteix 400.000 euros a reformar la xarxa de Coma-ruga (Tarragona)

TARRAGONA 26 març (EUROPA PRESS) -
Endesa ha finalitzat els treballs de reforç de les infraestructures de la xarxa elèctrica en Coma-ruga (Tarragona), que han suposat una inversió de 400.000 euros destinats a millorar la qualitat del servei i reduir l'impacte visual a la zona i que beneficiaran més de 17.000 clients.
Segons ha informat la companyia aquest dijous en un comunicat, l'operativa ha consistit en el desmantellament de dues torres metàl·liques, dos pals de formigó i 2.280 metres de cablejat aeri al carrer Migjorn amb l'objectiu d'alliberar espai públic i eliminar barreres arquitectòniques.
Els treballs, que es van començar a planificar el passat mes de setembre per no interferir amb la temporada turística, inclouen el desmuntatge de quatre suports de 16 metres d'altura, 56 aïlladors i un interruptor-seccionador.
La companyia preveu que les obres concloguin "com més aviat millor", incloent l'asfaltat definitiu i la pintura vial.
La reforma ha permès la creació de les denominades "anelles elèctriques", un sistema que enllaça infraestructures distants perquè, en cas d'incidència, es pugui subministrar energia per vies alternatives.