Endesa inverteix 360.000 euros a renovar la subestació Carretera de Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Endesa ha invertit 360.000 euros en la renovació tecnològica del parc de mitjana tensió a 25 kV de la subestació Carretera, situada al barri del Segle XX de Terrassa (Barcelona), amb l'objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a la ciutat.
L'actuació permet "guanyar en robustesa, seguretat i resiliència en el subministrament" i els treballs han consistit en la renovació integral dels equips del parc de mitjana tensió, tant de l'aparellatge de potència com dels sistemes de protecció, informa la companyia aquest dimecres en un comunicat.
En concret, s'ha substituït l'antic aparellatge exterior de 25 kV per unes noves cel·les blindades d'última generació situades a l'interior de l'edifici, una solució que incrementa la seguretat i fiabilitat de la instal·lació; les noves cel·les blindades tipus GIS incorporen tecnologia avançada que ofereix "avantatges clars" respecte a l'anterior equipament.