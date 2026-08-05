Endesa inverteix 3,2 milions per reforçar la xarxa elèctrica de Vidreres (Girona)

GIRONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa, a través de la seva filial E-distribución, invertirà 3,2 milions d'euros fins 2027 per reforçar la xarxa elèctrica de Vidreres (Girona) i incrementar la fiabilitat del subministrament.
La partida més important d'aquest pla d'inversió està dotada amb 2,1 milions d'euros per crear nous anells elèctrics, ha informat aquest dimecres la companyia en un comunicat.
A més, es faran diverses actuacions a la xarxa de mitjana i baixa tensió, es construirà un nou centre de transformació que substituirà la instal·lació existent i se soterraran línies elèctriques.