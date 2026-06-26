Endesa inverteix 224.000 euros en la millora i digitalització de la xarxa a Vallromanes (Barcelona)

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
Endesa ha invertit 224.000 euros en la reforma i millora tecnològica de part de la seva xarxa elèctrica a Vallromanes (Barcelona), amb l'objectiu de millorar el servei als més d'11.000 clients de l'empresa al municipi i preparar la infraestructura per absorbir una demanda més gran en el futur, informa la companyia aquest divendres en un comunicat.
Les obres han suposat la construcció d'una anella elèctrica o connexió subterrània de mitja tensió per connectar dos centres de transformació que fins ara estaven aïllats entre si, i la reforma tecnològica d'aquests dos centres per augmentar la seguretat i digitalització.
La creació d'aquesta anella permetrà així donar un servei alternatiu als seus clients en cas d'una incidència, amb més d'una via per fer arribar l'electricitat, a banda que, en cas de tenir futurs treballs programats, no caldrà interrompre el servei per dur-los a terme.