Endesa inverteix 213.000 euros a crear un anell elèctric a Móra d'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha invertit 213.000 euros en la creació d'una anella elèctrica a Móra d'Ebre (Tarragona) mitjançant dues noves línies elèctriques de mitja tensió de 640 metres de longitud total.
D'aquesta forma, s'han pogut enllaçar dos centres de transformació que fins ara estaven aïllats entre si, i així permetre que es pugui donar servei als clients per una via alternativa en el cas d'una incidència, ha informat la companyia elèctrica aquest dilluns en un comunicat.
Les obres serveixen per reforçar el servei a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i beneficien també gairebé 5.300 abonats del municipi i de 7 poblacions més de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat (Tarragona).
S'han completat amb la renovació tecnològica dels dos centres de transformació enllaçats amb "les últimes prestacions que hi ha al mercat" per garantir el servei.
SISTEMES DE TELECOMANDAMENT
S'ha dotat la infraestructura de sistemes de telecomandament, és a dir, dispositius d'actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància des del centre de control de la companyia.
Aquesta automatització permetrà reduir fins a un 20% el temps d'afectació dels clients afectats per incidències, tant particulars com empreses, segons afirma Endesa.