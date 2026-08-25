Endesa inverteix 140.000 euros en la reforma de la xarxa elèctrica de Castell-Platja d'Aro (Girona)

GIRONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha invertit 140.000 euros per reformar i millorar tecnològicament part de la xarxa elèctrica de Castell-Platja d'Aro (Girona), amb més de 7.200 clients beneficiats.
La intervenció ha consistit en la instal·lació de 2 noves línies subterrànies de mitja tensió a 25 kV amb una longitud total de 450 metres i en l'eliminació de 350 metres de cable que ja havia acabat la seva vida útil, ha informat aquest dimarts Endesa en un comunicat.
Amb aquestes reformes, la companyia elèctrica possibilita que es pugui donar servei als clients afectats per una eventual incidència a través de canals alternatius a través d'un anell elèctric i, així, crear una "malla robusta a tot el municipi".
"Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició del subministrament, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessària cap interrupció del servei", ha detallat l'empresa.
Les obres estan orientades a cobrir "eventuals puntes de consum, tant a l'estiu com a l'hivern" i tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats actuals i futures de la població.