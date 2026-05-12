Publicat 12/05/2026 13:23

Endesa inverteix 10 milions fins al 2027 en millorar la xarxa elèctrica de 12 municipis de Girona

Centre de transformació d'Endesa a Sant Hilari Sacalm (Girona)
ENDESA

GIRONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirà 10 milions d'euros fins al 2027 en ampliar i reforçar la xarxa elèctrica de 12 municipis de la Garrotxa, el Gironès i la Selva (Girona), informa aquest dimarts en un comunicat.

Aquest pla inclou l'estesa de 31,7 quilòmetres de noves línies elèctriques i la reforma de 26 centres de transformació amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 18.695 clients repartits entre les tres comarques.

També està prevista la construcció de 12 infraestructures elèctriques de mitja tensió "en un entorn de gran complexitat orogràfica i forestal", especialment el de les Guilleries.

Les noves instal·lacions incrementaran la maniobrabilitat de la xarxa i les alimentacions alternatives, la qual cosa permetrà minimitzar l'afectació als clients en cas d'incidències i donar una resposta més ràpida i segura davant situacions d'emergència i episodis meteorològics extrems.

Els treballs es duran a terme als municipis d'Amer, Brunyola i Sant Martí Sapresa, la Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari Sacalm, Susqueda, Bescanó, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, tot i que elèctricament també se'n beneficiaran Anglès i les Planes d'Hostoles.

