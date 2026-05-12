Endesa inverteix 10 milions fins al 2027 en millorar la xarxa elèctrica de 12 municipis de Girona

GIRONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
Endesa invertirà 10 milions d'euros fins al 2027 en ampliar i reforçar la xarxa elèctrica de 12 municipis de la Garrotxa, el Gironès i la Selva (Girona), informa aquest dimarts en un comunicat.
Aquest pla inclou l'estesa de 31,7 quilòmetres de noves línies elèctriques i la reforma de 26 centres de transformació amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 18.695 clients repartits entre les tres comarques.
També està prevista la construcció de 12 infraestructures elèctriques de mitja tensió "en un entorn de gran complexitat orogràfica i forestal", especialment el de les Guilleries.
Les noves instal·lacions incrementaran la maniobrabilitat de la xarxa i les alimentacions alternatives, la qual cosa permetrà minimitzar l'afectació als clients en cas d'incidències i donar una resposta més ràpida i segura davant situacions d'emergència i episodis meteorològics extrems.
Els treballs es duran a terme als municipis d'Amer, Brunyola i Sant Martí Sapresa, la Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari Sacalm, Susqueda, Bescanó, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, tot i que elèctricament també se'n beneficiaran Anglès i les Planes d'Hostoles.