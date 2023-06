Endesa X instal·la 111 plaques solars a tres estacions d'ITV que Tüv Süd opera a Catalunya

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Endesa X ha instal·lat 111 plaques solars repartides entre les estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) de Sant Celoni (Barcelona), les Borges Blanques (Lleida) i Amposta (Tarragona) que la companyia de serveis d'inspecció Tüv Süd opera a Catalunya.

Les dues companyies s'han unit per desenvolupar un pla per impulsar l'estalvi energètic de les estacions de Tüv Süd al territori, amb l'objectiu de generar fins al 60% de l'energia elèctrica que necessiten per operar, informa Endesa aquest dimarts en un comunicat.

Aquest sistema d'autoconsum evitarà l'emissió de més de 17 tones de diòxid de carboni (CO2), i és una iniciativa que s'estén a àmbit estatal i inclou estacions de la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i La Rioja.