Endesa inicia el soterrament de la línia d'alta tensió entre Reus i Castellvell (Tarragona)

TARRAGONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha iniciat les obres de la rasa que ha de permetre el soterrament de la línia d'alta tensió entre Reus i Castellvell del Camp (Tarragona) a la urbanització de la Pineda, informa en un comunicat aquest dimarts.
Les obres permetran que la línia, actualment aèria, passi a estar soterrada i retirar set torres elèctriques, i també la substitució de dues més per connectar la línia aèria existent amb la nova.
El projecte preveu la instal·lació d'una nova línia subterrània d'1,4 quilòmetres que discorrerà sota el futur vial planificat entre tots dos municipis.
Els treballs tenen un pressupost provisional de 3,57 milions d'euros, dels quals 2,46 milions han estat finançats a través d'una subvenció de l'Institut Català d'Energia (Icaen), i la resta per tots dos consistoris.
Està previst que els treballs de preparació comencin a finals d'aquest any i que la retirada de les torres es faci a principis del 2027.