Endesa inaugura a Reus (Tarragona) un nou punt comercial

TARRAGONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha inaugurat a Reus (Tarragona) un Punt Endesa, un nou concepte de botiga per guanyar proximitat en l'atenció comercial.
Situat al carrer Camí de Riudoms, és el quart punt d'atenció comercial de l'empresa a la comarca, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
El nou espai està dissenyat per oferir a l'usuari "una experiència d'atenció al client totalment renovada: més propera, personalitzada i adaptada a les noves necessitats dels usuaris".
Incorpora l'última tecnologia a més d'una ambientació càlida que evoca "els valors de la llar perquè els clients es trobin com a casa".
La botiga també compta amb zones diferenciades per assessorar i per explorar solucions energètiques com l'autoconsum o la mobilitat elèctrica.