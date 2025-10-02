Endesa inaugura un Punt Endesa a Cambrils (Tarragona) per millorar l'atenció al client

TARRAGONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha inaugurat un Punt Endesa a Cambrils (Tarragona), el nou concepte d'atenció comercial de la companyia, que s'afegeix als altres tres que té a la comarca del Baix Camp, concretament a Reus, informa en un comunicat aquest dijous.
El nou espai, situat a l'avinguda Independència 2 del municipi, està dissenyat per oferir una experiència d'atenció al client "més propera, personalitzada i adaptada a les noves necessitats dels usuaris", a més d'incorporar, textualment, l'última tecnologia i una ambientació càlida.
El responsable comercial B2C d'Endesa a Catalunya, Israel del Arco, ha destacat que aquesta botiga representa la filosofia de l'empresa: "Un lloc on cadascú pot trobar resposta a les seves necessitats energètiques amb un tracte humà, empàtic, professional i molt proper, ha dit.