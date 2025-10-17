Endesa inaugura un nou punt comercial a l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha inaugurat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) un Punt Endesa, un nou concepte de botiga per guanyar proximitat en l'atenció comercial.
Situat al carrer Santa Eulàlia, és el tercer punt d'atenció comercial de l'empresa al municipi, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
El nou espai està dissenyat per oferir a l'usuari "una experiència d'atenció al client totalment renovada: més propera, personalitzada i adaptada a les noves necessitats dels usuaris".
Incorpora l'última tecnologia a més d'una ambientació càlida que evoca "els valors de la llar perquè els clients se sentin com a casa".
La botiga també compta amb zones diferenciades per assessorar i explorar solucions energètiques com l'autoconsum o la mobilitat elèctrica.