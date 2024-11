Endesa impulsa les seves inversions a la xifra rècord de 9.600 milions fins al 2027

Estén el 70% del 'pay out' a tot el període del pla i preveu un resultat ordinari net de fins a 2.200 milions al 2027

MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa impulsarà les seves inversions per al període 2025-2027 fins a la xifra rècord de 9.600 milions d'euros, la qual cosa representa un increment de gairebé el 8% pel que fa al 'full de ruta' anterior, per abordar les oportunitats que presenta la transició energètica, segons el nou pla estratègic de la companyia.

Aquesta xifra de 9.600 milions d'euros en 'capex', que suposen uns 700 milions d'euros més que en el pla anterior per al 2024-2026, representa un rècord històric per a l'empresa des que el 2014 va passar a operar en el seu actual perímetre geogràfic (Península Ibèrica).

Aquest pla tindrà com a principal eix l'aposta de la companyia per l'electrificació, amb unes inversions en xarxes de fins a 4.000 milions d'euros, un 45% més que en el pla anterior 2024-2026, pendent de les millores i actualitzacions de la regulació.

Així mateix, en renovables reorienta la seva inversió per a aquest període, que se situarà en els 3.700 milions d'euros, i reduirà l'exposició a solar i se centrarà en actius de major valor, com els hidroelèctrics, amb la recent adquisició de la cartera de 626 megavats (MW) a Acciona Energia, i en els desenvolupaments eòlics.

D'altra banda, el grup dirigit per José Vogues va indicar que preveu tancar aquest any polvoritzant la previsió de benefici ordinari net, que assolirà 1.800 milions d'euros, i aconseguint un resultat brut d'explotació (Ebitda) de 5.200 milions d'euros, en el rang alt de l'estimació anunciada fa un any.

Pel que fa a la retribució als seus accionistes, l'elèctrica garanteix un dividend mínim d'un euro per acció fins al 2027, estén el 70% de 'pay out' a tot el pla i eleva gairebé un 10% la remuneració prevista per 2024, fins a 1,2 euros per títol.

Per al final del pla en 2027, el grup, controlat per la italiana Enel amb una participació del 70% a la seva capital nuncia al mercat aspira a assolir un Ebitda de fins a 5.900 milions d'euros, un resultat ordinari net de fins a 2.200 milions d'euros i un deute net d'entre 10.000 i 11.000 milions d'euros.