Endesa impulsa una jornada de divulgació del Pla d'emergència de preses a Girona

GIRONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha impulsat una jornada de divulgació del Pla d'emergència de les preses (PEP) de Susqueda i el Pasteral I, aquest dimecres a la Cellera de Ter (Girona), amb tots els ens i administracions implicats, informa en un comunicat.
La companyia és la titular de les infraestructures i responsable de l'elaboració i posada en marxa del pla, que suposa una millora en la seguretat de les infraestructures i, sobretot, una millora en la coordinació amb els equips d'emergència del territori i les administracions.
Aquesta jornada arriba després de les pertinents proves de so de les 17 sirenes que hi ha instal·lades a set municipis de la Selva i el Gironès.
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua han explicat, respectivament, com s'integra aquest PEP en els seus plans d'emergència per inundacions i quines mesures caldria prendre en cas d'incidència.
El PEP de Susqueda i el Pasteral el coordina el Comitè d'Implantació, constituït el maig del 2024 i integrat per representants de Protecció Civil, Protecció Civil estatal (a través de la Subdelegació del Govern central a Girona), l'Agència Catalana de l'Aigua i Endesa.